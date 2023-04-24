РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
Российские военные с улучшением погодных условий могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, которое приводит "Голос Америки".
"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", - говорится в заявлении.
Кирби добавил, что США не знают точно, где и как они это сделают. Именно поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью.
"Если они (украинцы - ред.) примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", - добавил Кирби.
По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, Вооруженным силам Украины нужны бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона, материально-техническое обеспечение. Он добавил, что важна поддержка военных на поле боя пищей, водой и топливом, что является элементом непрерывной работы. Именно поэтому для США это тоже приоритет среди военной помощи Украине.
Напомним, что США в среду, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Ранее сообщалось, что предварительный пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд. долларов.
Россия продолжает производить и накапливать ракеты. Однако враг может использовать их не для ударов по гражданским объектам, а для срыва контрнаступления Украины.
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