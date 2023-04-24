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Зеленский провел встречу с премьером Эстонии (видео)

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Понедельник 24 апреля 2023 16:20
Зеленский провел встречу с премьером Эстонии (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рад приветствовать в Украине премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Каллас и весь эстонский народ за "искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны".

"Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии - одна из самых больших в мире", - отметил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 12 апреля Кая Каллас снова возглавила правительство Эстонии.

Также ранее мы писали, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра.

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Владимир Зеленский Эстония
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