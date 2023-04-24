Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: загорелся жилой дом

В понедельник, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, в период с 14:00 до 14:15 россияне нанесли удары по району населенного пункта Кучеровка. Всего было зафиксировано девять "прилетов".

В результате вражеского обстрела загорелся жилой дом. На месте работают спасатели. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Кроме того, с 13:51 до 14:10 оккупанты нанесли артиллерийские удары в район населенного пункта Шалыгино. Зафиксировано восемь "прилетов".

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне россияне обстреляли две общины Сумской области.

Кроме того, на днях в результате российского обстрела Сумской области был ранен один человек.

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