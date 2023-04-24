ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: загорелся жилой дом

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 24 апреля 2023 16:31
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: загорелся жилой дом Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 14:00 до 14:15 россияне нанесли удары по району населенного пункта Кучеровка. Всего было зафиксировано девять "прилетов".

В результате вражеского обстрела загорелся жилой дом. На месте работают спасатели. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Кроме того, с 13:51 до 14:10 оккупанты нанесли артиллерийские удары в район населенного пункта Шалыгино. Зафиксировано восемь "прилетов".

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне россияне обстреляли две общины Сумской области.

Кроме того, на днях в результате российского обстрела Сумской области был ранен один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году