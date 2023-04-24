Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть погибшие и раненая
В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли село Шахтерское в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Около 9:00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли с. Шахтерское Волновахского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин.
"Кроме того, получила осколочные ранения их соседка. Женщина доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - добавили в прокуратуре.
Начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что российские оккупанты усилили обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о возможном контрнаступлении украинских военных.
Ночью на понедельник, 24 апреля, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Враг атаковал одну из школ, расположенную в одном из пригородных поселков.
Российские военные сегодня ночью, 24 апреля, обстреляли Никополь Днепропетровской области.
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