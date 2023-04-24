Россия мобилизует в месяц около 20 тысяч человек, - Буданов

В России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, мобилизация в России сейчас "двигается нормально".

"В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч - обобщенная цифра в зависимости от месяца", - сказал Буданов.

На вопрос, сколько еще не переброшено из этих мобилизованных в Украину, он ответил: "Из того количества, которое уже было тогда официально призвано - около 120 тысяч".

Как рассказал глава ГУР, сейчас "мобики", которые еще не переброшены, находятся на территории РФ.

"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, этот некомплект кем-то надо компенсировать", - пояснил Буданов.

В свою очередь он привел яркий пример этого, который был несколько дней назад.

"Россия скрыто (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене контингента, который есть, на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это абсолютно не потому, что у них все хорошо", - добавил Буданов.

Напомним, недавно сообщалось, что Россия собирается мобилизовать в ряды оккупационной армии мигрантов из стран Центральной Азии.

Добавим, по данным британской разведки, в РФ растет конкуренция между Министерством обороны и ЧВК "Вагнера", соперничающими за мужчин призывного возраста.

Как сообщал Генштаб ВСУ, чтобы пополнить потери на войне против Украины, Россия начала проводить кампанию по поддержке мобилизации.

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