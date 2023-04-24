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Мы уже готовим нашу энергетическую систему к следующей зиме, - Зеленский

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 19:58
Мы уже готовим нашу энергетическую систему к следующей зиме, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти уже ведут подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении 24 апреля сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что в Житомирской области было проведено специальное координационное совещание. На ней обсуждали как вопрос обновления области, так и всей энергосистемы Украины.

"Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", - сказал президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Эстонии Каей Каллас, приехавшей с визитом в Житомир.

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