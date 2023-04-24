Мы уже готовим нашу энергетическую систему к следующей зиме, - Зеленский
Украинские власти уже ведут подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении 24 апреля сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что в Житомирской области было проведено специальное координационное совещание. На ней обсуждали как вопрос обновления области, так и всей энергосистемы Украины.
"Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", - сказал президент.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Эстонии Каей Каллас, приехавшей с визитом в Житомир.
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