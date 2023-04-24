Мы уже готовим нашу энергетическую систему к следующей зиме, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении 24 апреля сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что в Житомирской области было проведено специальное координационное совещание. На ней обсуждали как вопрос обновления области, так и всей энергосистемы Украины.

"Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", - сказал президент.