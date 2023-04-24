Иран за полгода доставил в Россию более 300 000 снарядов и миллион боеприпасов, - WSJ
Иранские власти с помощью грузовых судов за последние шесть месяцев доставили в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Вооружение поставляется русскими кораблями через Каспийское море. Затем оно направляется военным, воюющим в Украине.
Как сообщают источники на Ближнем Востоке, последняя партия из Ирана для России была отправлена в начале марта. Вооружение находилось на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Там насчитывалось 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.
Заметим, что ни делегация Ирана в ООН, ни Минобороны России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.
По данным WSJ, США вместе с союзниками искали способы сорвать поставки оружия России с Ирана. Как рассказали официальные лица США, ранее Иран для снабжения оружием использовал грузовые самолеты, и это делало вмешательство практически невозможным. Теперь в Каспийском море можно будет ожидать помощи от бывших советских республик на его побережье.
Напомним, что осенью прошлого года появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет.
На что в украинском МИДе предупредили Иран о последствиях. Сам жеТегеран "категорически отрицал" передачу россиянам ракет.
Как мы писали ранее, в США считают, что Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.
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