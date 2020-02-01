Візит Помпео в Україну і вихід Великобританії з ЄС: новини за 31 січня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, Великобританія офіційно вийшла зі складу ЄС, в РФ виявили перші випадки зараження коронавірусом. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 31 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Готовий їхати завтра: Зеленський назвав передумови для візиту в Білий дім

Держсекретар США Майк Помпео знаходиться з офіційним візитом у Києві.

Вчора, 31 січня, Помпео провів зустріч з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко, після чого відбулася його зустріч з президентом України. За результатами зустрічі із Зеленським він заявив, що США продовжать підтримувати Україну, а також - висловив упевненість, що Зеленський відвідає Білий дім.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перш ніж він відвідає Білий дім, має бути визначено предмет розмови, крім стратегії і тактики, який під час цього візиту обговорюватиметься. Про це він заявив у ході брифінгу за результатами зустрічі з держсекретарем США.

Британія вийшла зі складу ЄС

Велика Британія офіційно припинила бути членом Європейського союзу. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 про це офіційно заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Угода про Brexit вступила в силу в опівночі 1 лютого за центральноєвропейським часом. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

КСУ просять повернути депутатську недоторканність

Конституційний суд України отримав подання нардепів, які просять повернути депутатську недоторканність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КСУ.

Більшість підписів під зверненням належать представникам фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Востаннє долар коштував більше 25 гривень наприкінці жовтня 2019 року

Президент схвалив зменшення штрафів за порушення трудового законодавства

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 січня, схвалив законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради. Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Так, вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

У Дніпропетровській і Чернівецькій областях оголошено епідемію грипу

У Дніпропетровській і Чернівецькій областях з 31 січня оголошено епідемію грипу.

За останній тиждень в Дніпропетровській області кількість хворих зросла на 44% - до лікарів звернулися понад 26,5 тис. осіб, більшість з них - діти. Майже 99 тис. школярів відправили на карантин.

В Чернівецькій області за п'ятий тиждень 2020 року показник захворюваності перевищує епідемічний поріг на 32,7%. Порівняно з минулим тижнем показник збільшився на 39,2%.

Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що у вересні 2019 року його намагалися отруїти ртуттю під час перебування в Греції. Про це Шокін повідомив в інтерв'ю "ТСН".

За словами Шокіна, йому стало погано 10 вересня 2019 року в Греції, де він перебував після смерті брата. Після виходу з машини, він втратив свідомість і був доставлений в найближчу клініку. Як зазначив екс-генпрокурор, він пережив дві зупинки серця.

Суд скасував закриття справи Кернеса

Полтавський апеляційний суд скасував закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, обвинувачених у викраданні і тортурах активістів Евромайдана.

Зазначимо, справу проти Кернеса було закрито Київським районним судом Полтави 10 серпня 2018 року через те, що прокурори не були на процес і не виступили в дебатах. Тим не менш, Генеральна прокуратура подала апеляцію на це рішення і відкрила справу проти судді, який виніс рішення. 31 січня Апеляційний суд цю скаргу прокуратури задовольнив. Він скасував рішення про закриття справи та ухвалив розглянути її спочатку в суді першої інстанції.

У Росії виявили перші випадки зараження коронавірусом

Віце-прем'єр Російської Федерації Тетяна Голікова заявила, що в Росії виявлені перших зараження коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, перші два випадки зараження виявлені в Забайкальському краї і Тюменської області, а обидва заражених є громадянами Китаю.

У Румунії стався землетрус: зачепило Одеську область

Землетрус у Румунії стався в ніч на 31 січня, близько 3:26 за київським часом. За даними геологічної служби США, потужний землетрус амплітудою майже в 5 балів було зафіксовано в повіті Вранча.

Потужні поштовхи відчули не тільки жителі Румунії, але і всі сусідні країни – Болгарії, Молдови, а також України. Мешканці Одеської області, зокрема, Білгород-Дністровського району, повідомили, що відчули поштовхи. За даними українських експертів, рівень поштовхів був близько 4 балів.

Непереможений український боксер Шелестюк повернувся на ринг з перемогою

Непереможений український напівсередньоваговик, бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк після майже річної паузи повернувся на ринг і здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероном. Про це повідомляє fightnews.info.

Боксерське шоу відбулося в ніч на суботу, 1 лютого, на арені Hirsch Coliseum у Шрівпорт, штат Луїзіана. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця: 97-93, 98-92, 98-92.