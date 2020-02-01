Визит Помпео в Украину и выход Великобритании из ЕС: новости за 31 января

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Майком Помпео, Великобритания официально вышла из состава ЕС, в РФ выявили первые случаи заражения коронавирусом. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 31 января, - в материале РБК-Украина

Готов ехать завтра: Зеленский назвал предпосылки для визита в Белый дом

Госсекретарь США Майк Помпео находится с официальным визитом в Киеве.

Вчера, 31 января, Помпео провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, после чего состоялась его встреча с президентом Украины. По результатам встречи Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину, а также - выразил уверенность, что Зеленский посетит Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прежде чем он посетит Белый дом, должен быть определен предмет разговора, кроме стратегии и тактики, который во время этого визита будет обсуждаться. Об этом он заявил в ходе брифинга по результатам встречи с госсекретарем США.

Великобритания вышла из состава ЕС

Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Соглашение о Brexit вступило в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

КСУ просят вернуть депутатскую неприкосновенность

Конституционный суд Украины получил представление нардепов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КСУ.

Большинство подписей под обращением принадлежат представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Доллар поднялся выше 25 гривен впервые за три месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В последний раз доллар стоил больше 25 гривен в конце октября 2019 года

Президент одобрил уменьшение штрафов за нарушение трудового законодательства

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, одобрил законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, вносятся изменение в статью 265 Кодекса законов о труде Украины по поводу уменьшения размера штрафных санкций за нарушения требований трудового законодательства.

В Днепропетровской и Черновицкой областях объявлена эпидемия гриппа

В Днепропетровской и Черновицкой областях с 31 января объявлена эпидемия гриппа.

За последнюю неделю в Днепропетровской области число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.

В Черновицкой области за пятую неделю 2020 года показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 32,7%. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 39,2%.

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в сентябре 2019 года его пытались отравить ртутью во время пребывания в Греции. Об этом Шокин сообщил в интервью "ТСН".

По словам Шокина, ему стало плохо 10 сентября 2019 года в Греции, где он находился после смерти брата. После выхода из машины он потерял сознание и был доставлен в ближайшую клинику. Как отметил экс-генпрокурор, он пережил две остановки сердца.

Суд отменил закрытие дела Кернеса

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана.

Отметим, дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не являлись на процесс и не выступили в дебатах. Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, который вынес решение. 31 января Апелляционный суд эту жалобу прокуратуры удовлетворил. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть его сначала в суде первой инстанции.

В России выявили первые случаи заражения коронавирусом

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первые заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, а оба зараженных являются гражданами Китая.

В Румынии произошло землетрясение: зацепило Одесскую область

Землетрясение в Румынии произошло в ночь на 31 января, около 3:26 по киевскому времени. По данным геологической службы США, мощное землетрясение амплитудой почти в 5 баллов было зафиксировано в уезде Вранча.

Мощные толчки ощутили не только жители Румынии, но и всех соседних стран – Болгарии, Молдовы, а также Украины. Жители Одесской области, в частности, Белгород-Днестровского района, сообщили, что почувствовали толчки. По данным украинских экспертов, уровень толчков был около 4 баллов.

Непобежденный украинский боксер Шелестюк вернулся на ринг с победой

Непобежденный украинский полусредневес, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк после почти годовой паузы вернулся на ринг и одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном.

Боксерское шоу состоялось в ночь на субботу, 1 февраля, на арене Hirsch Coliseum во Шривпорте, штат Луизиана. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца: 97-93, 98-92, 98-92.