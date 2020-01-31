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Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 16:15
Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Востаннє долар коштував більше 25 гривень наприкінці жовтня 2019 року

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс вище 25 грн вперше за три місяці. Востаннє долар коштував більше 25 гривень в кінці 30 жовтня 2019 року - 25,1138 гривень за 1 долар.

Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці

bank.gov.ua

Нагадаємо, 31 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,54 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 січня довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 січня (24,94 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 31 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,08 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,65 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,85 (24,82 - 30 січня), продажу - 25,08 (25,05 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,28 (27,17 - 30 січня), продажу - 27,65 (27,61 - 30 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,65 (3,66 - 30 січня), продажу 3,98 (3,99 - 30 січня) грн за 10 рублів.

Курс долара піднявся вище 25 гривень НБУ на 31 січня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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