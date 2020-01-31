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Суд скасував закриття справи Кернеса

Новини » Політика     31.01.2020 - 14:34
Суд скасував закриття справи Кернеса
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)

Справу Кернеса направили на розгляд до суду першої інстанції

Полтавський апеляційний суд скасував закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, обвинувачених у викраданні і тортурах активістів Евромайдана. Про це заявив головуючий суддя Володимир Костенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, справу проти Кернеса було закрито Київським районним судом Полтави 10 серпня 2018 року через те, що прокурори не були на процес і не виступили в дебатах. Тим не менш, Генеральна прокуратура подала апеляцію на це рішення і відкрила справу проти судді, який виніс рішення.

31 січня Апеляційний суд цю скаргу прокуратури задовольнив . Він скасував рішення про закриття справи та ухвалив розглянути її спочатку в суді першої інстанції.

Нагадаємо, справа проти Кернеса і його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У 2018 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою в закритті кримінальної справи.

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