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Помпео прибув в Україну

Новини » Політика     30.01.2020 - 23:30
Помпео прибув в Україну
Фото: Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Зустрічі з керівництвом країни очікуються завтра

Держсекретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови українського МЗС Єгора Божка.

Дипломат опублікував фото Помпео в київському аеропорту "Бориспіль" і підкреслив, що в ході візиту очікується зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна вітає хорошого друга з США. Держсекретар Помпео особисто багато зробив, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії. Ми з нетерпінням очікуємо його плідної роботи в Києві, де він зустрінеться з президентом", - написав Божок.

Помпео прибув в Україну

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 січня.

У Києві у Помпео запланована зустріч, крім Зеленського, з головами зовнішньополітичного та оборонного відомств України.

РБК-Україна писало, що Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.

Візит в Україну повинен був відбудуться на початку січня, але був відкладений через загострення на Близькому Сході.

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Новини України Майк Помпео
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