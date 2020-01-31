Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Фото: Віктор Шокін (Уніан)

Екс-генпрокурор звинуватив Джо Байдена в можливу участь в отруєнні

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що у вересні 2019 року його намагалися отруїти ртуттю під час перебування в Греції. Про це Шокін повідомив в інтерв'ю "ТСН".

За словами Шокіна, йому стало погано 10 вересня 2019 року в Греції, де він перебував після смерті брата. Після виходу з машини, він втратив свідомість і був доставлений в найближчу клініку. Як зазначив екс-генпрокурор, він пережив дві зупинки серця.

Після повернення в Київ 22 вересня, Шокін подався на лікування до Австрії до лікаря Миколі Корпану, який лікував після отруєння Віктора Ющенка.

"Лікар до мене прийшов і запитав: "а ви знаєте, що у вас ртуть в організмі". У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі - 9,7%, тобто в п'ять разів більше, ніж максимальна норма. Потім я дізнався, що способи отруєння ртуттю дуже різні - можна отруїтися і парами ртуті, та іншими шляхами. Як мені казали знайомі в СБУ, в такий спосіб отруєння трохи застаріле, але ще має місце його застосування", - заявив Шокін.

Екс-генпрокурор вважає, що за отруєнням може стояти колишній віце-президента США Джо Байден, так як Шокін займався розслідуванням справи проти компанії Burisma сина Байдена Хантера.

"Найбільше, звичайно, я думаю, що це, може бути причетний пан Байден", - сказав Шокін.

Нагадаємо, Віктор Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Порошенко прийняв рішення про звільнення Шокіна з-за нібито ультиматуму тодішнього віце-президента США Джо Байден.

Відзначимо, на даний момент у США проходить розслідування процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Його звинувачують у тиску на український уряд з метою поновлення справи проти компанії Burisma сина Байдена Хантера. На даний момент розгляд справи знаходиться в Сенаті, який може прийняти остаточне рішення на наступному тижні.