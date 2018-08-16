ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи Кернеса

ГПУ оскаржила рішення суду по справі Кернеса 16 серпня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) подала апеляцію на рішення Київського районного суду Полтави про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це у Facebook повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Як повідомив Лисенко, ГПУ оскаржила рішення суду по справі Кернеса сьогодні, 16 серпня 2018 року.

"Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Г. Кернеса", - написав Лисенко.

Нагадаємо, 10 серпня поточного року суд Полтави закрив справу щодо Кернеса і його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року. Як повідомлялося, суд розцінив неявку прокурорів на судове засідання по справі як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що керівництво ГПУ не каратиме двох прокурорів, які підтримують обвинувачення в кримінальному провадженні щодо Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніков і Євгена Сміцкого.