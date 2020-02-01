Непереможений український боксер Шелестюк повернувся на ринг з перемогою

Фото: Шелестюк здобув перемогу над Вероном (twitter.com/ShowtimeBoxing)

Бронзовий призер Олімпіади-2012 став ще ближче до омріяного чемпіонського поясу

Непереможений український напівсередньоваговик, бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк після майже річної паузи повернувся на ринг і здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероном. Про це повідомляє fightnews.info.

Боксерське шоу відбулося в ніч на суботу, 1 лютого, на арені Hirsch Coliseum у Шрівпорт, штат Луїзіана. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця: 97-93, 98-92, 98-92.

.@TarasShelestyuk overcomes a cut sustained in round 5 to win by UD over Veron. #ShoBox pic.twitter.com/jYAsZDlr13 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 1, 2020

Шелестюк з першого раунду захопив ініціативу у свої руки. Українець зробив ставку на джеб, регулярно прошиваючи небездоганний захист суперника. Не обійшлося без травм - після зіткнення головами в 5 раунді в українця утворилося розсічення. Втім, це не збентежило Тараса: на останній хвилині раунду він завдав Верону впевнений удар зліва.

Для Шелестюка це 18 перемога в 18 боях на профі-рингу, 10 з них були здобуті нокаутом.

Український боксер в березні минулого року провів свій останній бій, де повернувся після майже 2-річного простою без поєдинків через травму і переміг за очками мексиканця Мартіна Мартінеса.