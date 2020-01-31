Епідемію грипу оголошено в Дніпропетровській області

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кількість хворих у регіоні за тиждень зросла в півтора рази

У Дніпропетровській області з 31 січня оголошено епідемія грипу. Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що захворюваність на ГРВІ і грип у Дніпропетровській області перевищила епідемічний поріг. За останній тиждень кількість хворих зросла на 44% - до лікарів звернулися понад 26,5 тис. осіб, більшість з них - діти. Майже 99 тис. школярів відправили на карантин.

Також повідомляється, що через зростання захворюваності 944 окремих класів і 191 школу закрили на карантин.

Медики радять уникати близького контакту з хворими, частіше мити руки і намагатися менше торкатися обличчя - очі, ніс і рот. При перших симптомах ГРВІ слід звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хмельницькому всі навчальні заклади закривають на карантин.

Крім того, в двох містах Полтавської області школи закрили на карантин. Йдеться про Пирятин та Миргород.

Відзначимо, на сьогодні призупинено навчальний процес в ряді великих міст України - Суми, Ужгород, Вінниця, Бердянськ, Черкаси, Житомир, Маріуполь і т. д.