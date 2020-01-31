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Готовий їхати завтра: Зеленський назвав передумови для візиту в Білий дім

Новини » Політика     31.01.2020 - 12:33
Готовий їхати завтра: Зеленський назвав передумови для візиту в Білий дім
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленский зазначив, що для зустрічі з Трампом у Білому домі має бути визначено предмет розмови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перш ніж він відвідає Білий дім має бути визначено предмет розмови, крім стратегії і тактики, який під час цього візиту обговорюватиметься. Про це він заявив у ході брифінгу за результатами зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Чи зацікавлений я відвідати Білий дім? Це правильно для обох країн, але я хочу сказати, що бути президентом України - це для мене нова професія. Я отримую багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну. Якщо у нас є предмет важливий розмови, крім стратегії і тактики. Про що ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра", - зазначив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Нагадаємо, Помпео знаходиться з офіційним візитом в Києві. Сьогодні вранці держсекретар США вже провів зустріч з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко, після чого відбулася його зустріч з президентом України.

За результатами зустрічі із Зеленським Помпео заявив, що США продовжать підтримувати Україну. Він також висловив упевненість, що Зеленський відвідає Білий дім. При цьому він зазначив, що для підготовки цього візиту необхідний час.

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