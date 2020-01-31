КСУ просять повернути депутатську недоторканність

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Відповідне подання сьогодні надійшло до КСУ

Конституційний суд України отримав подання нардепів, які просять повернути депутатську недоторканність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КСУ.

Повідомляється, що до КСУ надійшло конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції закону про скасування недоторканності народних депутатів від 3 вересня 2019 № 27-IX.

Зазначимо, більшість підписів під зверненням належать представникам фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року набрав чинності закон про скасування недоторканності народних депутатів України. Згідно з новим законом, стаття 80 Конституції викладається в новій редакції без гарантій недоторканності депутатам Верховної ради. Таким чином, для притягнення їх до відповідальності більше не потрібна згода парламенту.

Верховна рада України скасувала недоторканність депутатів у вересні 2019 року. Єдина фракція, яка не голосувала за ухвалення документа - "Опозиційна платформа - За життя". Даний законопроект ще восени 2017 року зареєстрував п'ятий президент Петро Порошенко, запропонувавши скасувати імунітет з 2020 року.