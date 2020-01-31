США впевнені, що зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні відбудеться

Фото: Майк Помпео (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Помпео, для приїзду українського президента до Вашингтону не було умов

Державний секретар США Майк Помпео розповів, коли може відбутися зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з Зеленським у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами держсекретаря США, для приїзду українського президента до Вашингтону не було умов. Помпео зазначив, що США впевнені в проведенні такої зустрічі.

"Не було умов, щоб Зеленський міг приїхати у Вашингтон. Просто нам потрібно знайти відповідний час, можливості для цієї зустрічі. Це відбудеться у той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Ми будемо завжди вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ситуація з імпічментом президента США Дональда Трампа не вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном. За його словами, між Україною і США зберігаються хороші стосунки.

Як писало РБК-Україна, в ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив у підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Так, на сьогоднішніх переговорах Помпео і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка піднімалися питання політичної і практичної взаємодії.

Зокрема, сторони обговорили дії на міжнародній арені, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.