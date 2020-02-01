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Британія вийшла зі складу ЄС

Новини » Політика     01.02.2020 - 00:05
Британія вийшла зі складу ЄС
Ілюстративне фото (instagram.com/slovoidilo)

Угода про Brexit вступила в силу

Велика Британія офіційно припинила бути членом Європейського союзу. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 про це офіційно заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Угода про Brexit вступила в силу в опівночі 1 лютого за центральноєвропейським часом. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

У Лондоні цю подію відзначають великою вечіркою перед будівлею британського парламенту.

До кінця грудня 2020 року, поки не завершиться перехідний період, ніяких реальних змін не буде. Протягом всього року ЄС і Великобританія будуть вести переговори про майбутні взаємини. Прем'єр Борис Джонсон заявляв про своє бажання досягти "амбітного" угоди про вільну торгівлю, а також домовитися про збереження тісного співробітництва в ряді сфер, перш за все в сфері безпеки і розвідки.

Нагадаємо, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Декількома днями раніше угоду щодо Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

Таким чином, політичний процес виходу Великобританії з Євросоюзу, що тривав з 2017 року, завершився.

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