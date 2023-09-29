Визит генсека НАТО в Киев и обстрел Херсона: новости за 28 сентября

Война России против Украины: последние новости

В Киев с визитом прибыл генсек НАТО Столтенберг

Вчера, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО, в рамках визита в Украину, уже встретился с президентом Владимиром Зеленский. Во время брифинга Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за содержательный разговор. В частности он отметил, что Украина и НАТО делают все, чтобы наша страна как можно быстрее стала членом Североатлантического альянса.

Позже Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны помочь Украине с системами противовоздушной обороны в преддверии зимы и возможной подготовки россиян к атакам на критическую инфраструктуру.

Россияне из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три женщины

Российские войска вчера, 28 сентября, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки погибли три женщины.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по жилым кварталам, а погибшие женщины в этот момент находились на улице.

"Ежедневно под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии", - пишет министр.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

"Имел место один прилет артиллерийского снаряда по улице, где находилось трое женщин. Других пострадавших не обнаружено", - пояснили в прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Они осмотрены медиками и сейчас с ними работает психолог.

Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 сентября, провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

"Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Спасибо за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины!", - написал Зеленский.

Президент отметил, что сотрудничество Украины и Великобритании в военной сфере существенно расширяет возможности наших воинов на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Глава государства также поблагодарил Британию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Глава Минобороны Франции прибыл в Киев. Обсудить военную помощь

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Чиновник проведет встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным, в ходе которой стороны обсудят военную помощь Украине.

Французский министр по прибытии в украинскую столицу в пятницу 28 сентября посетил в центре Киева мемориал погибшим во время российского вторжения и возложил венок.

По данным французских СМИ, Лекорню в Киеве расскажет об эволюции французской помощи нашей стране для отражения широкомасштабной военной агрессии РФ.

Вместе с главой Минобороны Франции также в Киев прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленного партнерства.

Отмечается, что представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.

Обучение на F-16. Украинские пилоты начали проходить языковые курсы в США

В США стартовала подготовка украинских пилотов для освоения американских истребителей F-16. В настоящее время несколько украинских пилотов проходят языковые курсы.

По словам представителя Пентагона, курсы английского языка проходят в американском штате Техас. Количество пилотов, которые начали подготовку, не разглашается.

"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", - отметила Синг.

Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.

Германия позволила Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие

В правительстве Германии одобрили создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники.

Отмечается, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".

Отмечается, что новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Мундт добавил, что в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или любым признакам беспокойства по поводу конкуренции.

"Мы быстро дали свое одобрение", - сказал глава Федерального управления по картелям Андреас Мундт.

ЕС пригрозил последствиями Индии и Турции из-за поставок комплектующих России и Ирана

В ЕС предупредили компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстанаиз-за реэкспорта России.

"Комментарии Европейской комиссии последовали за утечкой 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование западных технологий", - говорится в материале.

Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.

Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.

Он отметил, что необходимо пристальное наблюдение за иностранными операторами, которые реэкспортируют товары, подпадающие под санкции ЕС.

Мэр Мелитополя рассказал о загадочных случаях смерти военных РФ в оккупации

В военных РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

"Мы понимаем, что надо рассмотреть несколько ситуаций прежде всего. Мы видим последнюю неделю, пожалуй, массовый упадок духа у врагов", - говорится в заявлении.

По его словам, в Токмаке были найдены тела двух россиян, не на передовой, а в тылу. Также стало известно, что в Мелитополе один из российских военных просто повесился, потому что отказался выполнять вражеские приказы.

"Власть" Нагорного Карабаха объявила о прекращении существования непризнанной республики

В регионе Нагорного Карабаха после операции азербайджанских военных представители "власти" непризнанной республики НК ("Арцах") заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года.

"Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, сложившейся после 19 сентября 2023 года", - отмечается в публикации.

Также отмечается, что этот указ вступает в силу сразу после публикации.

В нем говорится, что в связи со "сложной военно-политической ситуацией, сложившейся" и учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского "миротворческого" контингента с представителями Азербайджана о том, что "обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору".