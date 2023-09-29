Візит генсека НАТО до Києва та обстріл Херсона: новини за 28 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

До Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг

Вчора, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО, в рамках візиту до України, вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Під час брифінгу Володимир Зеленський подякував генерального секретаря НАТО за змістовну розмову. Зокрема він відзначив, що Україна й НАТО роблять усе, аби наша країна якнайшвидше стала членом Північноатлантичного альянсу.

Пізніше Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО мають допомогти Україні із системами протиповітряної оборони напередодні зими та ймовірної підготовки росіян до атак на критичну інфраструктуру.

Росіяни з артилерії обстріляли Херсон: загинуло три жінки

Російські війська вчора, 28 вересня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинуло три жінки.

Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що окупанти вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.

"Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії", - пише міністр.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

"Мав місце один приліт артилерійського снаряда по вулиці, де перебувало троє жінок. Інших постраждалих не виявлено", - пояснили у прокуратурі.

Також правоохоронці додали, що поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Вони оглянуті медиками та наразі з ними працює психолог.

Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 вересня, провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебуває з візитом у Києві.

"Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України!", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця України та Британії у військовій сфері суттєво розширює можливості наших воїнів на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Глава держави також подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Голова Міноборони Франції прибув до Києва. Обговорить військову допомогу

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, у ході якої сторони обговорять військову допомогу Україні.

Французький міністр після прибуття в українську столицю у п'ятницю 28 вересня відвідав у центрі Києва меморіал загиблим під час російського вторгнення та поклав вінок.

За даними французьких ЗМІ, Лекорню в Києві розповість про еволюцію французької допомоги нашій країні для відбиття широкомасштабної військової агресії РФ.

Разом із головою Міноборони Франції також до Києва прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Зазначається, що представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Навчання на F-16. Українські пілоти почали проходити мовні курси в США

У США стартувала підготовка українських пілотів для освоєння американських винищувачів F-16. Наразі декілька українських пілотів проходять мовні курси.

За словами представника Пентагону, курси англійської мови проходять в американському штаті Техас. Кількість пілотів, які почали підготовку, не розголошується.

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", - зазначила Сінг.

Вона додала, що після закінчення мовних курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.

Німеччина дозволила Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство

В уряді Німеччини схвалили створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Зазначається, що Федеральне управління з картелів не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

Мундт додав, що в Німеччині цей проєкт не призводить до будь-якого конкурентного дублювання або будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.

"Ми швидко дали своє схвалення", - сказав глава Федерального управління з картелів Андреас Мундт.

ЄС пригрозив наслідками Індії та Туреччині через постачання комплектуючих Росії та Ірану

У ЄС попередили компанії з Європи та інші уряди про можливу заборону на продаж компонентів Туреччині, Індії та Казахстану через реекспорт Росії.

"Коментарі Європейської комісії послідували за витоком 47-сторінкового документа, в якому український уряд докладно описує використання західних технологій", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в українському документі, представленому урядам країн "Великої сімки" в серпні, стверджується, що за попередні три місяці було скоєно 600 нальотів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, оснащених західними технологіями.

Посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що докази того, що компоненти постачалися через такі країни, свідчать про те, що санкції ЄС чинять значний тиск на їхні цілі, але держави-члени мають більш жорстко забезпечувати дотримання санкцій.

Він зазначив, що необхідне пильне спостереження за іноземними операторами, які реекспортують товари, що підпадають під санкції ЄС.

Мер Мелітополя розповів про загадкові випадки смерті військових РФ в окупації

У військових РФ на окупованій частині Запорізької області масовий занепад духу, у низці міст зафіксували факти загадкових смертей загарбників.

"Ми розуміємо, що треба розглянути декілька ситуацій перш за все. Ми бачимо останній тиждень, мабуть, масовий занепад духу у ворогів", - йдеться у заяві.

За його словами, у Токмаку було знайдено тіла двох росіян, не на передовій, а в тилу. Також стало відомо, що в Мелітополі один з російських військових просто повісився, бо відмовився виконувати ворожі накази.

"Влада" Нагірного Карабаху оголосила про припинення існування невизнаної республіки

У регіоні Нагірного Карабаху після операції азербайджанських військових представники "влади" невизнаної республіки НК ("Арцах") заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.

"Президент Республіки Арцах Самвел Шахраманян підписав указ про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року", - зазначається у публікації.

Також наголошується, що цей указ набирає чинності відразу після публікації.

У ньому йдеться, що у зв'язку з "складною військово-політичною ситуацією, що склалася" і враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського "миротворчого" контингенту з представниками Азербайджану про те, що "забезпечується вільний, добровільний і безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, включаючи військово, що склали зброю, зі своїм майном на їх транспортних засобах Лачинським коридором".