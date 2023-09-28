Россияне из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три женщины

Российские войска сегодня, 28 сентября, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки погибли три женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака , главу МВД Украины Игоря Клименко руководителя Херсонской ГВА Романа Мрочко и Херсонскую областную прокуратуру .

"Россияне обстреляли Херсон из артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас известно о трех погибших женщинах.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по жилым кварталам, а погибшие женщины в этот момент находились на улице.

"Ежедневно под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии", - пишет министр.

Детали обстрела

"Установлена личность одной из погибших в результате вечернего обстрела Корабельного района Херсона. Женщине 43 года", - написал Мрочко.

Правоохранителями начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

"Имел место один прилет артиллерийского снаряда по улице, где находилось три женщины. Других пострадавших не обнаружено", - пояснили в прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Они осмотрены медиками и сейчас с ними работает психолог.

Обстрелы Херсона

Напомним, еще осенью прошлого года украинским защитникам удалось деоккупировать правобережье Херсонской области. При этом левобережная часть региона все еще находится под контролем россиян.

Оккупанты часто обстреливают Херсон и другие населенные пункты области из артиллерии, авиации и не только. В результате таких атак гибнут мирные жители. В частности, позавчера, 26 сентября, из-за обстрела жилого квартала Херсона ранения получили три человека.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон и другие населенные пункты области. Это сознательный террор оккупанта.