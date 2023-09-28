"Власть" Нагорного Карабаха объявила о прекращении существования непризнанной республики

В регионе Нагорного Карабаха после операции азербайджанских военных представители "власти" непризнанной республики НК ("Арцах") заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am .

"Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года", - указывается в публикации.

Также отмечается, что этот указ вступает в силу сразу после публикации.

В нем говорится, что в связи "с создавшейся сложной военно-политической ситуацией" и учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского "миротворческого" контингента с представителями Азербайджана о том, что "обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору".

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - идет речь в документе.

Местное население должно после "вступления данного указа в силу" ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана - "с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе

Напомним, что 19 сентября азербайджанские военные провели в Карабахском регионе "антитеррористические меры локального характера". В результате этой операции, что длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе, и восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Карабахского региона.

Ранее в Минобороны Азербайджана уже показали конфискованную военную технику, оружие и боеприпасы, изъятые в Карабахе.

Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.