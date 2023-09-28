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Украинские военные вытеснили россиян на Купянско-Лиманском направлении

Четверг 28 сентября 2023 11:27
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Украинские военные вытеснили россиян на Купянско-Лиманском направлении Иллюстративное фото: украинские военные вытеснили россиян на Купянско-Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы вытеснили российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении и закрепились на позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Нацгвардии Николая Уршаловича на брифинге.

"Подразделения 4-й бригады оперативного назначения совместно с подразделениями Вооруженных сил провели ударно-штурмовые действия. Вытеснили противника с занимаемых позиций и закрепились", - сказал он.

По его словам, гвардейцы удерживают оборону, осуществляют аэроразведку и методически поражают вражеские цели в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки. При этом они находятся под интенсивным огнем россиян.

Уршалович добавил, что наши бойцы проводят ударно-штурмовые действия по улучшению тактического положения. Они наносят врагу потерь в живой силе и технике, а также пополняют наш обменный фонд.

Ситуация на передовой

В Генштабе также сообщали, что российские военные не вели наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки.

В то же время в Восточной группировке войск ВСУ отмечали, что захватчики могут готовиться к наступлению на Лимано-Купянском направлении. В частности, оккупанты формируют там 12 штурмовых рот.

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Купянск
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