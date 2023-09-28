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Германия разрешила Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие

Четверг 28 сентября 2023 18:36
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Германия разрешила Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие Фото: Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Германии одобрили создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники.

Об этом заявил глава Федерального управления по картелям Германии Андреас Мундт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Отмечается, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".

Отмечается, что новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Мундт добавил, что в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или любым признакам беспокойства по поводу конкуренции.

"Мы быстро дали свое одобрение", - сказал глава Федерального управления по картелям.

Производство оружия в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина во время войны производит собственное оружие. Это не только дроны, но и ракеты, снаряды, противотанковые ракетные комплексы.

Также украинское правительство предложило направить военный налог на доходы физических лиц на производство дронов, вооружения и боеприпасов.

В июле генеральный директор Армин Паппергер сообщал, что Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже в течение 12 недель.

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