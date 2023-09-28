Столтенберг пообещал помочь Украине с ПВО накануне зимы

Страны-члены НАТО должны помочь Украине с системами противовоздушной обороны в преддверии зимы и вероятной подготовки россиян к атакам на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

Он отметил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Киев все ключевые оборонные вопросы. Они обсудили реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов.

"Уверен, мы можем и дальше давить на агрессора так, чтобы Россия только отступала и теряла, и это правильная тактика", - сказал он.

Президент и генсек также обсудили защиту от российского террора. Зеленский отметил, что только за прошлую ночь российские оккупанты использовали более 40 "Шахедов". И так почти каждую ночь.

"В условиях таких интенсивных атак против украинцев, против наших городов, против наших портов, важных для глобальной продовольственной безопасности, нужна и соответствующая интенсивность давления на Россию и соответствующее усиление нашего воздушного щита. Мир должен видеть, как российский террор проигрывает, чтобы наши с вами общие ценности в конце концов выиграли", - сказал он.

Политики также затрагивают вопросы вероятных атак России на критическую инфраструктуру Украины и необходимость поставки нашему государству помощи, в том числе систем ПВО.

"Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов Альянса именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей", - добавил Зеленский.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже отсутствием тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

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