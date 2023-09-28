В ВСУ рассказали, что россияне сооружают новые укрепления вблизи Токмака: подробности
Российские войска усиливают оборону в районе Токмака и на оккупированной части Запорожской области. Поэтому ВСУ нужно продолжать уничтожать захватчиков и не терять инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире национального телемарафона.
По его словам, в районе Токмака россияне и раньше имели укрепления, однако сейчас оккупанты продолжают их укреплять.
"Он (враг - ред.) не хочет скажем терять просто так этот стратегический город, также враг продолжает укрепляться и на других направлениях в глубине, копает новые позиции", - сказал Штупун.
Что должны делать ВСУ
Спикер Сил обороны Таврического направления пояснил, что Украина не должна терять инициативу.
"Мы должны все время его бить, все время держать в напряжении, чтобы он не мог должным образом подтянуть резервы и собраться", - уточнил Штупун.
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области
Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет увольнение Токмака.
Также Коваленко заявлял, что если на Токмак удастся выйти в октябре, это ускорит наступление на Мелитополь.
Также в Центре национального сопротивления сообщалось, что Россия начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмак.
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