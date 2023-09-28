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Оккупанты ударили ракетой по Николаеву: есть попадание в объект инфраструктуры

Николаев, Четверг 28 сентября 2023 09:32
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Оккупанты ударили ракетой по Николаеву: есть попадание в объект инфраструктуры Фото: оккупанты ударили ракетой по Николаеву, есть попадание в объект инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили ракетой по Николаеву в среду, 27 сенября. Враг атаковал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев получил ракетный удар", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.

"В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Обстрел Украины 28 сентября

В ночь на четверг, 28 сентября российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив, несколько десятков дронов-камикадзе. Воздушная атака звучала сразу в нескольких регионах Украины, расположенных в большей части на юге и в центре страны.

В частности, в Черкасской области гремели взрывы, работала ПВО. Кроме того, есть информация об атаке Кировоградской и Одесской областей. Россия запустила по Украине 44 дрона-камикадзе, 34 из которых удалось сбить.

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Николаев Николаевская область
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