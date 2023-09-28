Оккупанты ударили ракетой по Николаеву: есть попадание в объект инфраструктуры

Российские войска ударили ракетой по Николаеву в среду, 27 сенября. Враг атаковал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев получил ракетный удар", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.

"В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Обстрел Украины 28 сентября

В ночь на четверг, 28 сентября российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив, несколько десятков дронов-камикадзе. Воздушная атака звучала сразу в нескольких регионах Украины, расположенных в большей части на юге и в центре страны.

В частности, в Черкасской области гремели взрывы, работала ПВО. Кроме того, есть информация об атаке Кировоградской и Одесской областей. Россия запустила по Украине 44 дрона-камикадзе, 34 из которых удалось сбить.