СМИ установили, кто вербовал граждан Кубы на войну против Украины

Вербовкой граждан Кубы на войну против Украины занимался сотрудник Российской академии наук. Их зазывали работать на стройках в тылу, но позже вручили форму и контракты Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Важные истории ".

Что этому предшествовало

В начале месяца силовики Кубы заявили, что раскрыли вербовочную сеть наемников для участия в войне против Украины на стороне РФ.

"По этому делу задержали 17 жителей острова: по данным ведомства, трое из них участвовали в схеме вербовки, - остальные 14 человек признались, что добровольно вступили в ряды наемников в обмен на российские паспорта, оплату билетов на самолет и денежное вознаграждение", - говорится в материале.

Кубинцам пообещали, что на передовую отправлять не будут

Часть наемников призналась, что они заранее знали о сотрудничестве с российской армией. Однако им обещали, что их задействуют для работы в тылу как строителей.

"Рыть укрепления или помогать восстанавливать города. Когда в России нам вручили форму и сказали идти на тренировку, я понял, что речь идет вовсе не о строительстве", - сказал наемник.

В качестве оправдания кубинцы говорили, что они нашли для себя способ вырваться из Кубы.

Также наемники объяснили, что их заинтересовали большие, по меркам Кубы, выплаты. Однако кубинцы заявили, что якобы никого убивать они не хотели и умирать тоже.

Кто занимался вербовкой кубинцев

Часть кубинцев сообщила изданию Cubanet, что они переписывались о работе с администратором группы "Россия для кубинцев" в Facebook Владимиром Шкуновым.

"Важные истории" пишут, что Шкунов возглавляет Ульяновское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой, а также значится ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института российской истории РАН и членом Экспертного совета при правительстве РФ.

Где служат наемники из Кубы

Наемники сообщили, что из аэропорта на автобусе их отвезли в пустующее школьное здание под Рязанью. Там они прошли беглый медицинский осмотр и подписали контракты с Минобороны России.

Документы были на русском языке, поэтому кубинцы не особо понимали деталей контракта. Затем большую часть наемников перевели в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в Туле. Там может находиться около 140 кубинцев.

Кубинские наемники

Министерство иностранных дел Кубы сообщало, что сеть торговли людьми, которую власти пытаются "нейтрализовать и ликвидировать", действовала из России, "чтобы включить живущих там кубинских граждан, и даже некоторых кубинских граждан, в Вооруженные силы, участвующие в военных операциях в Украине".

Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома.

Позже министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна отвергает участие своих граждан как наемников в войне. Это противоречит заявлению посла Кубы в Москве о том, что его правительство не выступает против законного участия граждан в войне России против Украины.