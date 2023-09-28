ВСУ закрепляются на рубежах возле Вербового

Украинские военные закрепляются на рубежах возле Вербового Запорожской области, а российские оккупанты стоят в обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире Радио Свобода .

"Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших наступающих войск не было проблем". Они (военные РФ - ред.) стоят в обороне", - сказал Штупун.

По его словам, оккупанты иногда пытаются отвлекать украинских бойцов от наступления своими вылазками. Это довольно небольшие группы, как правило, без техники.

"Враг пытается отразить свои позиции, то слева, то справа", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 сентября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ в сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.