В Киев с визитом прибыл генсек НАТО Столтенберг
Сегодня, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Генеральный секретарь НАТО, в рамках визита в Украину, уже встретился с президентом Владимиром Зеленский.
О чем говорили?
Во время брифинга Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за содержательный разговор. В частности он отметил, что Украина и НАТО делают все, чтобы наша страна как можно быстрее стала членом Североатлантического альянса.
"Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющее всех членов НАТО, и победа Украины в этой неспровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, а для всего континента", - заявил Владимир Зеленский.
В частности президент поблагодарил международных партнеров за их помощь и отметил результаты сотрудничества Украины с НАТО, напомнив о "танковой", "авиационной" и других коалициях.
Владимир Зеленский отметил, что обсудил с Йенсом Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, ситуацию на поле боя и потребности украинских военных.
Не только Столтенберг
Сегодня в Киев также прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он проведет встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным. Стороны обсудят военную помощь Украине.
В частности сегодня также состоялась встреча президента Владимира Зеленского с госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Лидер страны поблагодарил его за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку нашей стране.
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