ЕС пригрозил последствиями Индии и Турции из-за поставок комплектующих России и Ирана
В ЕС предупредили компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстана из-за реэкспорта России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Комментарии Европейской комиссии последовали за утечкой 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование западных технологий", - говорится в материале.
Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.
Откуда Иран и РФ получают комплектующие к оружию
Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, были названы первичными производителями обнаруженных компонентов.
"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", - говорится в документе.
Сообщается, что таможенная информация свидетельствует, что почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.
Как на это реагируют в Еврокомиссии
Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.
Он отметил, что необходимо пристальное наблюдение за иностранными операторами, которые реэкспортируют товары, подпадающие под санкции ЕС.
"В этом сценарии мы обратились за поддержкой к властям третьих стран, чтобы гарантировать, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны, не дойдут до России", - говорится в заявлении.
В ЕС допускают прекращение поставок товаров в третьи страны
Представитель заявил, что эта инициатива дала некоторые первые ощутимые результаты, и был составлен приоритетный список товаров, подпадающих под санкции, к которым предприятия должны проявлять особую юридическую осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию.
"Однако в некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными, или же может просто отсутствовать желание их предпринимать. Если ничего не поможет, то единственным оставшимся вариантом будет прекратить экспорт в эти третьи страны очень конкретных товаров, которые нас больше всего беспокоят", - добавил О'Салливан.
Для этого он хочет использовать инструмент ЕС по борьбе с обходом.
Великобритания также призывает к контролю над поставками
Министр теневой обороны Великобритании Джон Гили призвал британское правительство тесно сотрудничать с комиссией по этому вопросу.
"Вызывает серьезное беспокойство то, что компоненты западного производства продолжают появляться в оружии, используемом Россией для жестокого и незаконного вторжения в Украину. Украина имеет право разоблачать такие технологии двойного назначения, и приоритетной задачей должна быть поддержка их борьбы путем закрытия лазеек в санкционных режимах", - сказал он.
Также представитель правительства Великобритании заявил, что они ввели самые большие и строгие экономические санкции в отношении российской экономики и будут работать с западными партнерами над усилением контроля.
Иностранные компоненты в русском оружии
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что российские ракеты включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного происхождения. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их производство.
До этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что российские военные обстреливали Одессу с помощью ракет "Калибр" с более чем 40 иностранными комплектующими.
В июле премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал, что страна проводит расследование по поводу того, каким образом детали ирландского производства оказались в дроне-камикадзе Shahed, которым Россия атаковала Николаев.
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