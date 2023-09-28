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РФ понесла потери. Легион "Свобода России" рассказал о рейде в Белгородскую область

Четверг 28 сентября 2023 20:26
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РФ понесла потери. Легион "Свобода России" рассказал о рейде в Белгородскую область Фото: легион "Свобода России" рассказал о рейде в Белгородскую область (t.me/legionoffreedom)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Легиона "Свобода России", которые помогают Украине в войне против оккупантов, выполнили поставленные задачи в Белгородской области. Они нанесли врагу потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЛСР в Telegram.

"Проведя около суток в Белгородской области, смело можем сказать: поставленные задачи - выполнены, все легионеры - целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике", - сказано в сообщении.

Фото: бойцы ЛСР провели рейд в Белгородскую область (t.me/legionoffreedom)

Военные добавляют, что рейды на территорию России будут происходить "в любой нужный для них момент".

"Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", - обратились бойцы ЛСР к российской власти.

Рейды на территорию России

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

Сегодня, 28 сентября, ЛСР объявил о новом рейде. Там проходили бои с оккупантами.

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Белгородская область Война России против Украины
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