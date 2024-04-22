Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Зеленский ответил на инициативу Макрона по олимпийскому перемирию

"Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью Хьюго Декрипту.

При этом глава государства упомянул Нормандский формат и напомнил, что Франция, Германия и Украина являются "живыми свидетелями" той константы, что Россия не придерживается своих слов о перемирии. Это время она использует только для наращивания сил или перегруппировки. По его словам, никакой заморозки войны с Россией не бывает.

Интервью Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал большое интервью BBC, в котором заявил, что Украине предстоит довольно тяжелая ситуация в ближайшее время. Но при этом отметил, что "армагеддона не состоится", хотя проблемы с середины мая - начало июня будут.

Детальнее об этом и других заявлениях Буданова - читайте в материале РБК-Украина.

"Рамштайн"

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что

новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на этой неделе. Она запланирована на 26 апреля.

Стало известно, кто возглавит пресс-центр Сил обороны Юга

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в ближайшее время станет новым начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины вместо Натальи Гуменюк.

Ставка

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Совещание касалось ситуации на фронте, наличия оружия, защиты городов, общин и критической инфраструктуры.

В частности, глава государства поручил собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий.

"Ужесточение физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно", - уточнил президент.

Снаряды для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что первые поставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы состоятся в конце мая или в начале июня.

Украина

Политика

В Киев впервые прибыла двухпартийная делегация Конгресса США после одобрения Палатой представителей помощи Украине.

В состав делегации вошли Том Кин, Билл Китинг, Мадлен Дин и Натаниэль Моран.

"Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", - говорится в сообщении посольства США.

Нападение на полицейских в Винницкой области

По делу об убийстве полицейского в Винницкой области суд избрал меру пресечения подозреваемым, а именно 52-летнему отцу и его сыну. Их арестовали на два месяца без права внести залог.

В Киевской области микроавтобус упал в пропасть

В Киевской области на трассе Иванков-Радомышль вблизи села Олива микроавтобус, который вез людей на работу, упал в пропасть. В результате чего два пассажира погибли и семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Граница

Польские фермеры разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной, говорится о "Дорогуске - Ягодине", где акция протеста продолжалась с 9 февраля.

На данный момент протест продолжается только на одном пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

Курс

Доллар подешевел после исторического максимума. Официальный курс на 23 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,7836 грн за 1 доллар (-0,0043 грн).

Погода

Погода в Украине завтра, 23 апреля, будет переменчивой. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Мир

Польша готова к размещению ядерного оружия

Польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, ведь Россия все больше милитаризирует Калининградскую область, а также перебазировала свое ядерное оружие в Беларусь.

ЕС и НАТО

Financial Times пишет, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Швеция допускает передачу Patriot для Украины

С также заявлением выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Мы находимся на этапе создания собственной системы ПВО. Многие страны используют Patriot, и у США есть значительные ресурсы в этой области. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, но мы должны посмотреть, как это лучше сделать", - сказал он.

Наводнение в Китае

Юг Китая накрыли непрерывные сильные дожди. В результате затоплена густонаселенная провинция Гуандун, где эвакуировано более 54 тысяч местных жителей. По информации СМИ, наводнение может накрыть более 127 млн. жителей. Из-за опасности правительство страны ввело в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Война Израиля и ХАМАС

Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (АМАН), генерал-майор Аарон Халива, подал рапорт об увольнении в связи с ответственностью, которую он несет за события 7 октября.

Таким образом, он станет первым высокопоставленным офицером Армии обороны Израиля, подавшим в отставку в связи с нападением ХАМАСа на страну.

Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP

Bild пишет, что Германия сорвала поставки Украине сотен бронемашин MRAP. Как говорится в расследовании издания, немецкое правительство пообещало передать для украинских военных до 400 единиц бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой с января по октябрь 2024 года. Однако никаких поставок до сих пор так и не началось.