Когда состоится новый "Рамштайн": ответ Минобороны Нидерландов

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится уже на этой неделе. Она запланирована на 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен .

Во время разговора с журналистами она уточнила, что уже в эту пятницу состоится встреча в формате "Рамштайн".

Также глава Минобороны Нидерландов объяснила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить в Украине. Для этого нужно предоставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы, а также оказывать финансовую поддержку.

По ее словам, в этом процессе необходимо участвовать всем.