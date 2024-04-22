Зеленский ответил на инициативу Макрона по олимпийскому перемирию

Президент Франции Эммануэль Макрон понимает, что для российского диктатора Владимира Путина нет никакого перемирия, а Олимпиада не является авторитетом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Хьюго Декрипту .

Что предшествовало?

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет работать над достижением прекращения огня во время предстоящих летних Олимпийских игр в Париже. По его мнению, это соответствует давней цели Игр - укреплению мира с помощью спорта.

По словам Макрона, в своем предложении он имел в виду Ближний Восток, а также Украину и Судан.

Реакция Зеленского

По словам президента Украины, он не верит в такой формат перемирия с РФ.

"Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Франция, Германия, Украина - мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что подобная ситуация уже была при подписании договоренностей в нормандском формате. Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

"Они тренировали своих снайперов, которые приходили и каждый день убивали наших людей. Это с доказательствами все есть. Эмануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. У них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire.

Олимпиада в Париже

Напомним, на период с 26 июля по 11 августа запланировано проведение летней Олимпиады-2024. Игры XXXIII состоятся в столице Франции - Париже.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время Олимпийских игр. Однако Владимир Путин заранее отверг эту идею.

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