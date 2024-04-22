О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал большое интервью BBC. В котором он заявил об очень тяжелом периоде для Украины дал новый "прогноз" развитию событий и объяснил, как решить проблему с Telegram.

Об этом и не только - читайте в главных заявлениях Буданова из интервью, которые приводит ниже РБК-Украина.

О сбитии Ту-22М3

Интервью с главным разведчиком страны началось с вопроса о российском стратегическом бомбардировщике Ту-22М3, который удалось сбить 19 апреля. На вопрос, сколько времени готовили эту операцию, он сказал, что неделю длилась сама "засада" - ожидание выхода самолета на нужный рубеж.

"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли... Я не хотел бы, честно говоря, раскрывать это все. Могу единственное сказать - самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же, как говорится, прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50", - рассказал Буданов.

По его словам, РФ еще имеет в арсенале таки самолеты, но это ущерб будет означать, что Одессе будет немного легче сейчас, потому что Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, которые больше всего принесли именно разрушений по городу.

"Теперь, очевидно, они будут искать новые рубежи, а в направлении Одессы, в принципе, других рубежей нет. Будут применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и с моря. Х-22, я надеюсь, больше не увидят" , - говорит Буданов.

О пессимистических прогнозах по Украине

Руководитель ГУР МО утверждает, что "никак не реагирует" на пессимистические настроения некоторых представителей на Западе, которые говорят о том, что Украина может проиграть в войне уже в этом году.

"Послушайте, если мы с вами говорим о разрабатываемых сценариях, которые могут быть - так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для другой со сторон сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо - ну, вполне понятно, что и результат будет плох. Однако, если пойдут изменения к лучшему - а основания полагать, что так будет, все еще есть", считает Буданов.

Об "успехах" россиян и ракетных атаках

В то же время, руководитель ГУР признает, что у российских войск был реальный успех на Авдеевке. "Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное - ну, пока рано об этом говорить", - заявил Буданов.

На вопрос по поводу последних атак по энергетике украинской энергетике он противопоставил положительные практические удары по объектам РФ. Но отмечает, что самими ударами вопрос войны не решить.

"Вопрос войны решают не удары - а, как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию - ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи - пока человек не зайдет, ничего не будет", - говорит Буданов.

Относительно количества ракет в России он сказал, что враг провел накопление. Особенно морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения, но пока он активно не применяется.

"А ракеты авиационного компонента - ну, они снова очень серьезно исчерпали свои запасы. Даже последний удар? Опять же сегодняшний день берем - всего-навсего два стратегических бомбардировщика наносили удары. Это не от того, что у них нет целей, а из-за того, что они немного экономят. Да, они могут нанести еще несколько серьезных ударов, но не бесконечно", - рассказал Буданов.

По его словам, обход санкций, в частности, позволяет производить стране-агрессору такое вооружение. Что касается помощи от Китая, то разведка по-прежнему не видит фактов передачи готового оружия от Пекина для Москвы.

О тяжелом периоде для Украины

Как пишет BBC, руководитель ГУР не сожалеет о том, что когда-то утверждал, что активные боевые действия закончатся до конца 2022 года, а тот факт, что они не сбылись, объясняет изменением обстоятельств: "Это прогнозы реального времени. Если что-то поворачивается немного иначе - простите, это вносит свои коррективы".

По оценкам ГУР, Украину ожидает довольно тяжелая ситуация в ближайшее время.

"Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - считает Буданов.

Он уточняет, что "речь идет обо всем": как о фронте, так и о внутриполитической ситуации.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Среда мая, начало июня", - ожидает Буданов.

"Россия воюет мобилизованными"

Что касается оснащения, то руководитель ГУР признает - у врага оснащение пехотинца точно стало лучше.

"Качество техники? Нет, оно упало, потому что новой техники мало, ее не хватает. Это все отремонтированная, отреставрированная техника из складов долговременного хранения вооружений. Там о качестве говорить нет смысла, да и не нужно там и качество", - говорит Буданов.

Относительно качества личного состава, по его словам, участвовавшие в первой волне полномасштабного вторжения 2022-го года - это настоящие профессионалы были, контрактники с нормальным боевым опытом и так далее.

"Но за это время их уже почти не осталось. Россия воюет мобилизованными", - сказал Буданов.

О завершении войны

По-прежнему Буданов утверждает, что завершить войну можно возвращением на границы 1991 года.

"Она (война - ред.) завершится. Она завершится на этом (выходом на границы 1991 года - ред.). То, что у нас будет определенный промежуток времени - возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится", - считает руководитель ГУР.

По его словам, война может завершиться даже при этом же военно-политическом руководстве в России.

"То, что будут попытки что-то сделать снова - так будут. Это нормально. Это абсолютно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю", - добавил Буданов.

О наступлении на Киев

По словам главы ГУР, угрозы повторного наступления на Киев по-прежнему нет.

Он сказал, что такой сценарий был и остается "безосновательным", и угрозы "по состоянию на данный момент - абсолютно нет".

О "Майдане-3" и связи с обменом пленными

Говоря о российской информационной операции Майдан-3, Буданов говорит, что она до сих пор актуальна, продолжается и, к сожалению, продвигается. По его словам, одной из причин, почему в последнее время замедлился процесс обмена пленными, является именно эта операция россиян и "все остальное".

"Россия использует все возможные факторы для создания социального напряжения. И будет использовать дальше. Вместе с тем (обмен пленными - ред.) замедлился, но не остановился. И мы все равно разными путями пробиваем и пытаемся. И получаем результаты. И в этом вопросе так же. Но это тяжело, и Россия будет использовать этот фактор влияния на наш социум", - говорит Буданов.

О покушениях и отравлении жены

На вопрос, сколько в общей сложности было совершено покушений на руководителя ГУР, он отвечает, что можно остаться "на том же показателе" (около 10 покушений).

"Давайте останемся на том же (показателе). Там они сейчас планируют кое-что, но, как и в прошлые разы, все у них не получится... Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа", - говорит Буданов.

Что касается истории с отравлением супруги, он обещает, что "ответ будет", намекая, что "задержанием" это не ограничится.

"Какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет", - заявил Буданов и добавил, что расследование прогрессирует.

Состояние самой жены он называет "более или менее нормальным". Ее стабилизировали, вывели большую часть токсинов.

При этом Буданов исключает мысль, что на самом деле целью могла быть не она, а он.

"Что ошиблись? Знаете, я даже не знаю случаев таких, когда так было. Нет, их логика поняла - жена для меня очень... Это все. И влияние ее они правильно оценили. Но, как видите, с нами Бог и ничего не будет", - отметил руководитель ГУР.

О Telegram

Глава ГУР в очередной раз отмечает, что Telegram является огромной проблемой для Украины, но блокировкой каналов ситуацию можно разрешить только временно. По его мнению, решение проблемы могла бы стать регистрация Telegram-каналов, "чтобы было понятно, кто по какому медиаресурсу, а Telegram уже точно статус медиа приобрел".

"Нет вопроса влияния или давления - вопрос ведь не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию - а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе - неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?", - говорит Буданов.

На уточнение, касается ли это анонимных каналов, он заявил, что, по его мнению, они все анонимны.

На вопрос о том, пользуется ли он этим приложением, Буданов отметил, что "просматривается его время от времени, когда происходят те или иные события", чтобы понять, как их воспринимает российский социум, чтобы смотреть на результаты тех или иных операций разведки, или резонансных событий, которые могут оказать какое-либо влияние.

Вместе с тем, отметил руководитель разведки, это исключение для него как для руководителя ведомства, а в целом разведчикам иметь Telegram или другие соцсети абсолютно запрещено.

Новый "прогноз"

На просьбу сказать, чего ожидать украинцам в этом году, Буданов заявил, что в ближайший период "будет тяжелый". Но дал понять - тяжелый и катастрофический - это разные вещи.

"Мы уже несколько раз проходили тяжелые периоды, и этот пройдем, поверьте мне. Ничего экстраординарного не будет. Все их планы заранее нам известны. Как на них реагировать? На большинство есть ответ. Да, есть определенные вопросы, которые трудно нам сломать, но мы найдем ответ. Как всегда, в последний момент что-нибудь придумаем", - отметил Буданов и добавил, что "Украина не проиграет и Украина не будет разрушена".