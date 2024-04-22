Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Зеленський відповів на ініціативу Макрона щодо олімпійського перемир'я

"Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією", - сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту.

При цьому глава держави згадав Нормандський формат і нагадав, що Франція, Німеччина та Україна є "живими свідками" тої константи, що Росія не дотримується своїх слів про перемир'я. Цей час вона використовує лише для нарощування сил чи перегрупування. За його словами, жодного заморожування війни з Росією не буває.

Інтерв'ю Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав велике інтерв'ю BBC, в якому заявив, що Україну чекає досить важка ситуація найближчим часом. Але при цьому зауважив, що "армагеддон не відбудеться", хоч проблеми з середини травня - початок червня будуть.

Детальніше про це та інші заяви Буданова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Рамштайн"

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що

нова зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже цього тижня. Її заплановано на 26 квітня.

Стало відомо, хто очолить прес-центр Сил оборони Півдня

Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі РБК-Україна підтвердив, що найближчим часом стане новим начальником Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України замість Наталії Гуменюк.

Ставка

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Нарада стосувалася ситуації на фронті, наявності зброї, захисту міст, громад та критичної інфраструктури.

Зокрема глава держави доручив зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій.

"Посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - уточнив президент.

Снаряди для України

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель розповів, що перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня.

Обстріл Харкова

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт телевізійної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що метою стала телевежа.

Україна

Політика

До Києва вперше прибула двопартійна делегація Конгресу США після схвалення Палатою представників допомоги Україні.

До складу делегації увійшли Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", - йдеться у повідомленні посольства США.

Напад на поліцейських у Вінницькій області

У справі про вбивство поліцейського у Вінницькій області суд обрав запобіжний захід підозрюваним, а саме 52-річному батьку та його сину. Їх арештували на два місяці без права внести заставу.

У Київській області мікроавтобус впав у провалля

У Київській області на трасі Іванків-Радомишль поблизу села Олива мікроавтобус, який віз людей на роботу, впав у провалля. В результаті чого двоє пасажирів загинули та семеро людей заходяться у важкому стані.

Кордон

Польські фермери розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною, йдеться про "Дорогуськ - Ягодин", де акція протесту тривала з 9 лютого.

На даний момент протест триває лише на одному пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

Курс

Долар подешевшав після історичного максимуму. Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7836 грн за 1 долар (-0,0043 грн).

Погода

Погода в Україні завтра, 23 квітня, буде мінливою. При цьому вночі очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Світ

Польща готова до розміщення ядерної зброї

Польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю, адже Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі.

ЄС та НАТО

Financial Times пише, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО, які вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Швеція допускає передачу Patriot для України

З також заявою виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - сказав він.

Повінь у Китаї

Південь Китаю накрили безперервні сильні дощі. Внаслідок чого затоплена густонаселена провінція Гуандун, де евакуйовано понад 54 тисячі місцевих жителів. За інформацією ЗМІ, повінь може накрити понад 127 млн жителів. Через небезпеку уряд країни ввів у дію план реагування на надзвичайні ситуації.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Голова Управління розвідки Генштабу Армії оборони Ізраїлю (АМАН), генерал-майор Аарон Халіва, подав рапорт про звільнення у зв'язку з відповідальністю, яку він несе за події 7 жовтня.

Таким чином, він стане першим високопоставленим офіцером Армії оборони Ізраїлю, який подав у відставку у зв'язку з нападом ХАМАСу.

Німеччина зірвала постачання Україні бронемашин MRAP

Bild пише, що Німеччина зірвала поставки Україні сотень бронемашин MRAP. Як йдеться у розслідуванні видання, німецький уряд пообіцяв передати для українських військових до 400 одиниць бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом із січня по жовтень 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося.