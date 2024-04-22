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Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше, причина в России

Понедельник 22 апреля 2024 10:59
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Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше, причина в России Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша имеет обязательства перед НАТО, как член Альянса и готова разместить на своей территории ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью Fakt.

Как рассказал Дуда, вопрос размещения ядерного оружия уже в течение некоторого времени является предметом польско-американских переговоров. В частности он "не скрывает" того, что во время переговоров заявил о готовности Польши пойти на соответствующий шаг. Он напомнил, что Россия:

  • все больше милитаризирует район Кенигсберга;
  • переместила свое ядерное оружие в Беларусь.

"Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса и у нас есть обязательства и в этой сфере, поэтому мы просто проводим общую политику", - отметил президент.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В 2023 году главы Министерств обороны Беларуси и Российской Федерации договорились о транспортировке российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на белорусскую территорию. В то же время страна-террорист заявила, что контроль над ТЯО остается за ней.

Как писал Центр национального сопротивления, тем временем Минск планирует обновить военную доктрину и отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

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