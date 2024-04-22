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Глава управления разведки генштаба Израиля уходит в отставку: в чем причина

Понедельник 22 апреля 2024 15:23
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Глава управления разведки генштаба Израиля уходит в отставку: в чем причина Фото: Аарон Халива, глава управления разведки генерального штаба Израиля (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Глава управления разведки генерального штаба Израиля Аарон Халива подал заявление об отставке. Его решение связано с нападением ХАМАСа на страну 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как отмечает ЦАХАЛ, Халива уже подал заявление об увольнении. В соответствии с решением, которое было согласовано с начальником генерального штаба Израиля и одобрено главой Министерства обороны страны, глава управления разведки генштаба уйдет в отставку после избрания его преемника.

"Начальник Генштаба поблагодарил генерал-майора Аарона Халиви за его 38-летнюю службу в ЦАХАЛе, во время которой он внес значительный вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль как боевой солдат и командир", - добавляет Армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ добавляет, что Халива несет ответственность за события 7 октября как руководитель управления разведки генерального штаба.

Атака ХАМАСа на Израиль

Боевики ХАМАСа, как и упоминалось выше, атаковали Израиль 7 октября, что привело к многочисленным жертвам и похищениям гражданских и военных. В ответ Израиль начал военную операцию с целью ликвидации ХАМАСа и ввел войска в Сектор Газа.

Как отмечал в марте премьер-министр Беньямин Нетаньяху, Израиль уже близок к завершению боевых действий. В то же время ЦАХАЛ планирует продолжить наступление на Рафах, что вызывает беспокойство у Египта и Соединенных Штатов Америки (США).

Также 7 апреля Армия обороны Израиля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Как позже объяснили в Белом доме, решение было связано с проведением переоснащения личного состава и для отдыха.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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