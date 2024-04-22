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Германия сорвала поставки Украине 400 бронемашин MRAP, - Bild

Понедельник 22 апреля 2024 15:06
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Германия сорвала поставки Украине 400 бронемашин MRAP, - Bild Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии пообещало передать для украинских военных до 400 единиц тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Контракт на поставку бронемашин подписали власти Украины и немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств Германии на общую сумму 315 млн евро.

В Министерстве обороны Германии заявляют, что все бронемашины планируют передать в этом году.

При этом в распоряжение издания попал документ Минобороны Германии от сентября прошлого года, в котором говорится, что MRAP для Вооруженных сил Украины должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако на данный момент поставки так и не начались.

По информации немецкого издания, план на 2024 год сократили сначала до 200, а затем до 100 бронемашин, а начало поставок перенесли с января на май-июнь.

Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в Германии. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.

Помощь Украине от Германии

С первых дней российского вторжения Германия зарекомендовала себя как один из самых надежных союзников Украины, оказывая ей всестороннюю поддержку – военную, политическую и финансовую.

Берлин направил Киеву внушительный арсенал вооружений, включающий различные виды артиллерийских орудий, танки Leopard как старых, так и новых модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и многое другое.

Недавно Германия дополнила этот список новым пакетом военной помощи, еще раз продемонстрировав свою твердую позицию в поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Поговаривают о том, что реальные объемы военной помощи от Германии могут быть ниже, чем официально декларируется.

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