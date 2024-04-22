Россияне ударили по телевышке в Харькове ракетой Х-59, - прокуратура

Во время атаки на Харьков в понедельник, 22 апреля, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке ракетой Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 22 апреля около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Обстрел Харькова 22 апреля

В Харькове сегодня днем, 22 апреля, раздался громкий взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, потому жертв среди людей нет. Однако есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

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