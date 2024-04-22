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В Киевской области провалился микроавтобус: двое погибших, семеро раненых

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 11:04
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В Киевской области провалился микроавтобус: двое погибших, семеро раненых Фото: в Киевской области провалился под землю микроавтобус (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Александр Белоус

Два человека погибли, семеро ранены в результате ДТП в Киевской области. Микроавтобус провалился на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области .

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива.

На трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка и провалился на дороге. В салоне находились 9 пассажиров.

"По результатам проведенных аварийно-спасательных работ были выявлены двое погибших и семь человек в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Германии перевернулся экскурсионный автобус со старшеклассниками, направлявшийся в Британию. В результате аварии пострадали около 30 человек - дети и водитель.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе в Киеве задержали водителя автомобиля BMW, сбившего двух пешеходов в Оболонском районе. Водитель был нетрезв.

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