В Киевской области провалился микроавтобус: двое погибших, семеро раненых
Два человека погибли, семеро ранены в результате ДТП в Киевской области. Микроавтобус провалился на дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области .
По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива.
На трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка и провалился на дороге. В салоне находились 9 пассажиров.
"По результатам проведенных аварийно-спасательных работ были выявлены двое погибших и семь человек в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Германии перевернулся экскурсионный автобус со старшеклассниками, направлявшийся в Британию. В результате аварии пострадали около 30 человек - дети и водитель.
Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе в Киеве задержали водителя автомобиля BMW, сбившего двух пешеходов в Оболонском районе. Водитель был нетрезв.