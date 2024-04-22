В Киевской области провалился микроавтобус: двое погибших, семеро раненых

Два человека погибли, семеро ранены в результате ДТП в Киевской области. Микроавтобус провалился на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области .

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива.

На трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка и провалился на дороге. В салоне находились 9 пассажиров.

"По результатам проведенных аварийно-спасательных работ были выявлены двое погибших и семь человек в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.