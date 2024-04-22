Плетенчук возглавит пресс-центр Сил обороны Юга вместо Гуменюк

"При этом я остаюсь также спикером ВМС", - сказал он.

Что известно о Плетенчуке

Дмитрий Плетенчук является капитаном 3 ранга и представителем командования ВМС ВС Украины. Женат. С февраля по ноябрь 2022 работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником прес-сслужбы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

До этого он занимал должности пресс-офицера 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Алексея Алмазова и Оперативно-тактической группировке "Восток". Также работал в Сухопутных войсках ВСУ.

В мае 2023 стал спикером ВМС.

Увольнение Гуменюк

Напомним, что 19 апреля Генеральный штаб ВСУ официально сообщил об увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра Сил обороны Юга, который она возглавляла с 2022 года.

Перед этим украинские журналисты просили военное руководство заменить Гуменюк в должности "на более компетентное лицо". По словам представытелей медиа, Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления российских оккупантов в Херсонской области. Но она в свою очередь отвергает эти обвинения.

Известно, что более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить Гуменюк. И в итоге ее уволили.

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