ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Плетенчук возглавит пресс-центр Сил обороны Юга вместо Гуменюк

Понедельник 22 апреля 2024 13:19
UA EN RU
Плетенчук возглавит пресс-центр Сил обороны Юга вместо Гуменюк Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Дмитрий Плетенчук в ближайшее время станет новым начальником Объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны Юга Украины вместо Натальи Гуменюк

Эту информацию Плетенчук подтвердил в комментарии РБК-Украина.

"При этом я остаюсь также спикером ВМС", - сказал он.

Что известно о Плетенчуке

Дмитрий Плетенчук является капитаном 3 ранга и представителем командования ВМС ВС Украины. Женат. С февраля по ноябрь 2022 работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником прес-сслужбы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

До этого он занимал должности пресс-офицера 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Алексея Алмазова и Оперативно-тактической группировке "Восток". Также работал в Сухопутных войсках ВСУ.

В мае 2023 стал спикером ВМС.

Увольнение Гуменюк

Напомним, что 19 апреля Генеральный штаб ВСУ официально сообщил об увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра Сил обороны Юга, который она возглавляла с 2022 года.

Перед этим украинские журналисты просили военное руководство заменить Гуменюк в должности "на более компетентное лицо". По словам представытелей медиа, Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления российских оккупантов в Херсонской области. Но она в свою очередь отвергает эти обвинения.

Известно, что более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить Гуменюк. И в итоге ее уволили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ВМС Украины
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил