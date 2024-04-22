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Швеция допускает передачу системы ПВО Patriot в Украину, - глава Минобороны

Понедельник 22 апреля 2024 15:48
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Швеция допускает передачу системы ПВО Patriot в Украину, - глава Минобороны Фото: министр обороны Швеции Поль Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина сейчас находится в чрезвычайно сложной ситуации, поэтому важно, чтобы Швеция внесла свой вклад в оборону страны.

Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Omni.

Он отметил, что на первом месте в списке пожеланий Украины стоит система противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, по словам Йонсона, располагает четырьмя такими системами, но министр не может ни обещать, ни исключать возможности предоставления чего-либо украинской обороне.

"Мы находимся на этапе создания собственной системы ПВО. Многие страны используют Patriot, и у США есть значительные ресурсы в этой области. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, но мы должны посмотреть, как это лучше сделать", - заявил он.

ПВО для Украины

В последние недели Россия значительно активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты инфраструктуры.

Массированные ракетные удары привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны, что позволило России нанести значительный ущерб, включая разрушения теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

В ответ на эту критическую ситуацию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо всего 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Первой на призыв Украины о помощи с системами ПВО откликнулась Германия. Немцы провели инвентаризацию своих запасов и активировали поиск дополнительных систем по всему миру.

В результате этих усилий Германия объявила о решении передать Украине дополнительную систему Patriot.

Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. В настоящее время ведутся переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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