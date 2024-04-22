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В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Понедельник 22 апреля 2024 13:05
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В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США Фото: в Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 апреля, в Киев с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства США в Украине.

Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:

  • Том Кин;
  • Билл Китинг;
  • Мадлен Дин;
  • Натаниэль Моран.

"Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", - пишет посольство.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере 60,84 млрд долларов. Подробнее о том, как будут потрачены средства - по ссылке.

Сейчас законопроект ожидает рассмотрения со стороны Сената. Уже после подписи главы Белого дома Джо Байдена, как пишут западные СМИ, первая партия помощи Украине будет отправлена в течение нескольких дней.

По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, промедление США имело последствия для Украины.

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