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ЕС и НАТО требуют, чтобы Греция и Испания предоставили Украине системы ПВО, - FT

Понедельник 22 апреля 2024 11:43
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ЕС и НАТО требуют, чтобы Греция и Испания предоставили Украине системы ПВО, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В этом месяце Украина обратилась к западным союзникам с настоятельной просьбой о предоставлении семи дополнительных систем ПВО, таких как американские Patriot или советские С-300, поскольку Россия усиливает воздушную и ракетную кампанию против городов и энергетической инфраструктуры страны.

На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы Patriot. Другие лидеры ЕС использовали саммит в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы лично призвать премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

Лидерам двух стран, чьи вооруженные силы располагают более чем дюжиной систем Patriot, а также другими системами, такими как С-300, было сказано, что их потребности не столь велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны", - сказал один из собеседников издания.

По словам официальных лиц, на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, чтобы они рассмотрели вопрос о поставках Киеву, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

В настоящее время Украина располагает как минимум тремя системами Patriot, включая одну, поставленную США, и две, полученные от Германии, до объявления Берлина на прошлой неделе.

ПВО для Украины

В последний месяц российские оккупанты существенно усилили воздушные атаки на города и критическую инфраструктуру Украины. В частности, Россия масштабно атакует объекты баллистическими ракетами, сбивать которые могут только две системы ПВО в мире - американский ЗРК Patriot и французско-итальянский SAMP/T.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба над Украиной от российских ракет необходимо 25 систем Patriot.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров.

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