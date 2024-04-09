Украина предлагала обмен пленными на Пасху и Ораза-Байрам, но РФ проигнорировала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Завтра мусульмане мира будут отмечать окончание поста - Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики отмечали Пасху. По этому случаю Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, которые исповедуют ислам и являются католиками", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что Украина предложила формулу обмена - 1 к 4, в который количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороны.

Он также отметил, что в списке, который предложила Украина к обмену российской стороне - 1 католик и 146 мусульман.

"Однако предложенные списки РФ проигнорировала. Как видим, даже послание Папы Римского не добавило мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле "всех на всех", ни при других условиях. Несмотря на такое неразумное поведение российской стороны, Украина выражает свою готовность к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" по случаю празднования православной Пасхи", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что такое предложение уже отправили российской стороне.

"Я также к нему присоединяюсь и со своей стороны дополнительно обращусь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой", - подытожил он.