Харьков должен получить более легкие графики отключений света, - Зеленский

Харьков должен получить более легкие графики, сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

Зеленский добавил, что отдельно чиновники работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Глава государства сообщил, что уже есть правильные предложения и планируется обеспечить их финансирование. Все детали обнародуют чиновники.

"Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики", - сказал президент.

По словам президента, сегодня ему докладывали о физической защите энергообъектов и восстановлении сетей.

Удары по Харькову

Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.

На днях глава ОВА Олег Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал, что в Харькове и области сейчас в среднем в одном доме отсутствует электроснабжение около 4 часов, а в некоторых районах и больше.

О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

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